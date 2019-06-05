«روسنفت»: لتعويض حكومي عن خفض الإنتاج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة تاس الروسية أن إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» قال إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على تعويض من الحكومة في حالة تمديد اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.

ومن المقرر أن تبحث منظمة أوبك وروسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط المتحالفة معها تمديد الاتفاق، أو تعديل شروطه في اجتماع في فيينا في وقت لاحق مع هذا الشهر، رغم أن مصدرين في أوبك أبلغا رويترز أن الأطراف تدرس تأجيل الاجتماع الخاص بالسياسة النفطية إلى يومي الثالث والرابع من يوليو/ تموز. وتساءل سيتشن، وهو من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن المنطق في قيام روسيا بمزيد من خفض الإنتاج في إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، قائلا: إن الولايات المتحدة قد تعزز الإنتاج وتحصل على حصة روسيا السوقية.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن سيتشن قوله: «لا أرى منطقا لخفض (روسيا إنتاج النفط) إذا ما استحوذت الولايات المتحدة على الفور على حصة في السوق (خاصة بنا)». وأضاف «يجب أن ندافع عن حصتنا في السوق».