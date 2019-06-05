«هواوي» تغازل المستهلك بألوان الشمس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى «هواوي» في الآونة الأخيرة إلى توجيه كل تركيزها على المستهلك، في محاولة لوقف الآثار السلبية الناتجة عن الحرب التجارية التي أصبحت إحدى ضحاياها، فعملت على مدار الاسابيع الماضية على تسويق منتجاتها بكل مميزاتها، وأحدثها ألوانها الباهرة، حيث وفرت هاتف HUAWEI P30 Pro بلون شروق الشمس العنبري وبنسخة محدودة، والهدف «السيدات».

ويجمع لون شروق الشمس العنبري ما بين الأحمر والبرتقالي في مزيج استثنائي أنيق، ويقدم الهاتف 8 جيجابايت رام و512 جيجابايت سعات تخزين.

ويدعم الهاتف أيضاً نمط الدوال فيو من هواوي والذي يمكن المستخدم من التقاط مقطعي فيديو بنفس الوقت، فيما يأتي الهاتف أيضاً مع بطارية كبيرة سعة 4200 مللي أمبير ساعي.