شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة: الثقة في الحكومة بأهمية الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الانتقادات الحادة التي وجهها القطاع الصناعي للسياسة الاقتصادية التي ينتهجها الائتلاف الحاكم. وقالت ميركل، أمس، خلال يوم الصناعة الألمانية في برلين إن الثقة في الحكومة الألمانية مهمة بنفس قدر أهمية الثقة في الاقتصاد.
وذكرت ميركل، أنه منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها قبل عام وثلاثة أشهر، اضطرت الحكومة على مدار فترة طويلة لمعالجة الثقة المفقودة في قطاع صناعة السيارات وانتهاكات القواعد. وأضافت ميركل، أن الأوساط السياسية والاقتصادية لديها مسؤولية مشتركة في ظل التحديات الكبيرة التي يمثلها التحول الرقمي.
وأشارت ميركل، إلى النفقات المرتفعة في مجال البحث العلمي والاستثمارات التي تضخها الحكومة بالمليارات في الذكاء الاصطناعية والتطور الرقمي. وذكرت ميركل، أن الائتلاف الحاكم، يخطط أيضاً لتقديم دعم ضريبي للشركات في إطار اهتمامها بالبحث العلمي وسن قانون لجذب العمالة الأجنبية الماهرة.
وانتقدت ميركل، عدم استعداد الشركات المتوسطة لمواكبة نماذج أعمال جديدة والتخزين الرقمي للبيانات على نحو جيد بالقدر الكافي، معارضة انتقادات من الأوساط الاقتصادية للاستراتيجية الصناعية التي يطرحها وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، والتي تضمن في حالات بالغة الأهمية، مشاركة محدودة المدة للدولة في الشركات، في ظل إفساد المنافسة من جانب شركات صينية مدعومة من الدولة.
وأعربت المستشارة الألمانية، عن اندهاشها من الانتقادات الموجهة للاستراتيجية، موضحة أن الأمر لا يدور حول إجراءات تأميم، مؤكدة ضرورة أن تكون الدولة قادرة على حماية بنى تحتية حساسة مثل شبكات الكهرباء. (د ب أ)
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