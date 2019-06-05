طراز أنيق من «ميني»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقدم طراز «ميني كلوبمان» MINI Clubman الجديد نفسه باعتباره نموذجا أنيقا في فئة السيارات الصغيرة الفائقة بالاعتماد على تصميم معدّل بدقة عالية، ومجموعة واسعة من المزايا المبتكرة، وأحدث التقنيات في مجالات التشغيل والاتصال. ومن خلال المزج بين متعة القيادة التي تضمنها علامة MINI مع مستوى عالٍ من الملاءمة للقيادة اليومية والسفر لمسافات طويلة، فإن السيارة ذات المقاعد الخمسة تكتسب الآن قدرًا أكبر من الجاذبية وتعزز قدراتها فيما يتعلق بتصميمها الداخلي والخارجي.

من أبرز المزايا التي تتمتع بها سيارة MINI Clubman الجديدة هي الراحة أثناء القيادة والمساحة الواسعة والتنوع، كما أن تطويرها لمفهوم shooting brake الكلاسيكي يمكنها من امتلاك تصميم جديد ضمن فئة السيارات الصغيرة. ومع وجود أربعة أبواب جانبية وخمسة مقاعد بالإضافة إلى مقصورة أمتعة متعددة الاستخدامات خلف البابين المنفصلين في الخلف، فإنها تضمن الجانب العملي والوظيفي والاستخدام المبتكر للمساحة التي تتميز بها MINI.

تتمتع السيارة برشاقة يضمنها المحرك العصري والتقنية المتطورة والجودة العالية لنظام التعليق الذي تعتمد عليه سيارة MINI Clubman. وتتوافر إمكانية الاختيار بين ثلاثة محركات تعمل بالبنزين، مع ناتج قوة يتراوح ما بين 102 و192 حصان (إجمالي استهلاك الوقود: 6.5-4.0 لتر/‏100 كم؛ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 147 - 105 ج/‏كم).

ويمكن للزبائن عند الرغبة، اختيار نظام دفع رباعي، مع المحرك الأقوى. وستتوسع مجموعة الطرازات في مرحلة لاحقة مع الإصدار الجديد من الطراز الرياضي الفائق MINI John Cooper Works Clubman.

طراز MINI Clubman الجديد، تصميم مقدمة متميز مع شبكة مبرد ذات تصميم جديد. المصابيح الأمامية «إل إي دي» بتقنية Matrix للضوء العالي، تضاف إليها مصابيح «إل إي دي» جديدة للضباب مع حلقة إضاءة للقيادة.

ويتميز الإصدار بأنوار خلفية «إل إي دي» ضمن التصميم القياسي مع إمكانية اختيار تصميم علم المملكة المتحدة Union Jack، وبألوان جديدة لجسم السيارة، مع خيار جديد للون الخارجي: «Piano Black»، وتشكيلة جديدة من التفاصيل الجلدية والسطوح الداخلية.