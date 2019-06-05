«دو» تهدي عملاء الاشتراك المنزلي سرعة إنترنت فائقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن أحدث عروضها المجانية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبدأت من يوم أمس ولفترة محدودة، إتاحة الإنترنت والتلفزيون و الهاتف الأرضي بسرعة إنترنت تصل إلى 500 ميجابايت في الثانية، أي خمس مرات أسرع من المعتاد، لجميع عملاء du Home.

ويسري العرض الذي سيستمر لفترة محدودة للعملاء الحاليين و الجدد، كما سيتم تفعيل العرض تلقائياً للعملاء، وذلك دون إحداث أي تغيير في الرسم الشهري أو العقد.

واحتفالاً بعيد الفطر السعيد وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تقوم دو وفيرجين بتغيير اسم شبكتيهما لتصبح «عيد مبارك» لمدة 3 أيام بداية من يوم أمس أول أيام العيد.