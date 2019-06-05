شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك الدولي» يستثني الإمارات من خفض توقعات النمو العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

على الرغم من التراجع المتوقع في أسعار النفط والمخاطر المتنامية على الاقتصاد العالمي، ثبت البنك الدولي توقعات النمو لاقتصاد دولة الإمارات عند مستوياتها المعلن عنها مطلع العام، في مؤشر إلى صلابة بنية الاقتصاد الوطني، بالرغم من كل ما يحيط بالتجارة العالمية والاقتصادات المتقدمة والنامية من تحديات، أدت إلى خفض توقعات النمو العالمي 0.3% مقارنة بتوقعات يناير/كانون الثاني 2019.

وثبت التقرير الصادر أمس، النمو المتوقع لدولة الإمارات عند 2.6% في 2019 ليرتفع إلى 3% و3.2% في 2020 و2021.

قال البنك الدولي في تقريره إنه يتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً عند 2.6% في 2019، قبل أن يتحصن قليلاً إلى 2.7% في 2020. ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية العام القادم مع تجاوز بعض البلدان فترات من الضغوط المالية، لكن زخم التعافي ما زال ضعيفاً.

جاء ذلك في عدد يونيو/حزيران 2019 من تقرير البنك الدولي المعنون «الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار»، أشار البنك فيه إلى أن تباطؤ الاستثمار يعد من العوامل المعوّقة للنمو في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية، ويميل ميزان المخاطر نحو الجانب السلبي. وتتضمن هذه المخاطر: زيادة الحواجز التجارية، وتجدد الضغوط المالية، وتسجيل تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعاً في العديد من الاقتصادات الكبرى. كما تؤثر المشاكل الهيكلية التي تؤدي إلى إساءة تخصيص الاستثمارات أو تثبيطها في آفاق النمو في المستقبل.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في تعليق على التقرير: «إن تحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة عامل ضروري للحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة، ولكن في الوقت الحالي، مازال زخم التعافي الاقتصادي ضعيفاً، وتحول مستويات الديون المرتفعة وضعف نمو الاستثمارات في البلدان النامية دون تحقيق البلدان كامل إمكاناتها. ومن الملح أن تجري البلدان إصلاحات هيكلية كبيرة من شأنها تحسين مناخ الأعمال واجتناب الاستثمارات. كما ينبغي أن تضع هذه البلدان إدارة الديون وتعزيز الشفافية على رأس أولوياتها حتى تؤدي الديون الجديدة إلى تعزيز معدلات النمو والاستثمار».

منطقة اليورو

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المقدمة كمجموعة في عام 2019، لاسيما في منطقة اليورو بسبب تراجع الصادرات ومعدلات الاستثمار. ومن المتوقع كتلك أن ينخفض معدل النمو في الولايات المتحدة إلى 2.5% هذا العام ويواصل النزول إلى 1.7% في 2020.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يحوم معدل النمو حول 1.4% في 2020 - 2021، مع تأثر النشاط الاقتصادي بضعف التجارة والطلب المحلي على الرغم من استمرار المساندة التي تتيحها السياسة النقدية.

وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، من المقرر أن يهبط معدل النمو إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام إلى 4 % في 2019 قبل أن يتعافى إلى 4.6% في 2020. ويتكيف عدد من الاقتصادات مع آثار الضغوط المالية والتقلبات السياسية. ومن المتوقع أن تنحصر تلك المعوقات، وأن يتعافى بعض الشيء معدل نمو التجارة العالمية التي من المتوقع أن يسجل أضعف مستوياته في عام 2019 منذ الأزمة المالية قبل عشر سنوات.

نمو ضعيف

تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيظل ضعيفاً هذا العام عند 1.3%. فقد تراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط بسبب ضعف إنتاج القطاع النفطي وآثار العقوبات الأمريكية على إيران. وسجل معدل النمو تحسناً طفيفاً في البلدان المستوردة للنفط مع استمرار إصلاحات السياسات.

وأضعفت تخفيضات إنتاج النفط التي أجرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وآخرون نمو القطاع النفطي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، ولكن نشاط القطاعات غير النفطية في اقتصادات مجلس التعاون الكبيرة ينتعش بفضل اتباع سياسات تيسيرية على صعيد المالية العامة وزيادة الإنفاق الحكومي.

الآفاق المستقبلية

من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2% في 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش النمو في البلدان المصدرة للنفط.

وفي بقية المنطقة، تشير التوقعات إلى أن معدل النمو سيظل مستقراً؛ إذ يؤدي تباطؤ نمو الطلب الخارجي إلى التخفيف جزئياً من أثر الطلب المحلي المرن بوجه عام في بعض الاقتصادات.

ومن المحتمل أن ينتعش معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 9.2% في 2020 فيما يُعزى جزئياً إلى ارتفاع النمو في العراق مع زيادة إنتاج النفط، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وارتفاع إنتاج النفط، وتيسير شروط التمويل إلى دعم صعود النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.

وفي الاقتصادات المستوردة للنفط من المفترض ارتفاع معدلات النمو بفعل التقدم المحرز على صعيد إصلاح السياسات والآفاق المشرقة لقطاع السياحة.

وسيعزز استمرار برامج إصلاح السياسات التي يساندها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اقتصادات مثل مصر والمغرب، الإصلاحات الهيكلية، وريادة الأعمال الصغيرة، وإمكانية الحصول على الكهرباء. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى 5.8% في السنة المالية 2020 من 5.5% هذه السنة المالية.

وفي الاقتصادات خارج مجلس التعاون الخليجي، تتعرض القطاعات المصرفية في بعض الحالات لمخاطر سيادية ترتبط بزيادة مستويات الدين العام والشكوك التي تحيط بالسياسات. وفي البلدان المستوردة للنفط يؤدي ارتفاع مستويات الدين العام إلى تعرّض هذه الاقتصادات لمخاطر تمديد آجال الديون وتقلبات في أسعار الفائدة العالمية.

آفاق إيجابية في أوروبا وإفريقيا وجنوب آسيا



شرق آسيا والمحيط الهادي

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من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي من 6.3% في 2018 إلى 5.9% في 2019 و2020.

وهذه هي المرة الأولى منذ الأزمة المالية الآسيوية 1997 - 1998 التي يهبط فيها معدل النمو في المنطقة دون 6%.

وفي الصين، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو من 6.6% في 2018 إلى 6.2% في 2019، على افتراض تراجع التجارة العالمية، واستقرار أسعار السلع الأولية، وتوافر ظروف مالية عالمية داعمة، وقدرة السلطات على أن تضبط السياسات النقدية والمالية الداعمة بقصد معالجة التحديات الخارجية وغيرها من الأوضاع المناوئة. وفي بقية المنطقة، من المتوقع أيضا أن ينخفض معدل النمو إلى 5.1% في 2019 قبل أن يتعافى قليلا إلى 5.2% في 2020 و2021، مع استقرار معدلات التجارة العالمية.

أوروبا وآسيا الوسطى

من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 2.7% في 2020 من أدنى مستوى له في أربعة أعوام قدره 1.6% هذا العام مع تعافي تركيا من ركود حاد. وباستثناء تركيا، من المتوقع أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 2.6% في 2020 مرتفعا قليلا من 2.4% هذا العام، مع زيادة طفيفة في الطلب المحلي وتراجع طفيف في صافي الصادرات. وفي وسط أوروبا، ستبدأ آثار خطط التحفيز المالي وما نجم عنها من تعزيز للاستهلاك الخاص في الانحسار في بعض أكبر الاقتصادات في هذه المنطقة الفرعية العام المقبل، ولكن من المتوقع أن ينتعش النمو على نحو طفيف إلى 2.7% في شرق أوروبا، وأن يتراجع إلى 4% في آسيا الوسطى. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في غرب البلقان سيرتفع إلى 3.8% في 2020.

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في المنطقة إلى 1.7% في 2019 فيما يُعزى إلى ظروف تخللها التحديات في العديد من أكبر الاقتصادات، وأن ينتعش إلى 2.5% في 2020، بفضل انتعاش الاستثمارات الثابتة والاستهلاك الخاص. وفي البرازيل، من المرتقب أن يلقى انتعاش نوري ضعيف، قوة دافعة مع زيادة النمو إلى 2.5% العام المقبل من 1.5% في 2019. ومن المتوقع أن تعود الأرجنتين إلى تحقيق نمو إيجابي في 2020 مع انحسار آثار ضغوط الأسواق المالية، أما في المكسيك فمن المتوقع أن يساعد تخفيف حالة عدم اليقين على صعيد السياسات على مساندة تسجل انتعاشا طفيفا في النمو ليصل إلى 2 % في العام المقبل

جنوب آسيا

تعد آفاق المستقبل في المنطقة إيجابية، إذ من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 7 % في 2020 و7.1% في 2021. ومن المحتمل أن يظل الطلب المحلي قويا بفضل الدعم الذي تتيحه السياسات النقدية والمالية، لاسيما في الهند، حيث من المتوقع أن تتسارع خطى النمو إلى 7.5%. أما في باكستان، فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو مزيدا من التراجع إلى 2.7%.

إفريقيا جنوب الصحراء

من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة لتصل إلى 3.3% في 2020، على افتراض تحسن ثقة المستثمرين في بعض الاقتصادات الكبيرة في المنطقة، وأن إنتاج النفط سينتعش في البلدان الرئيسية المصدرة، وأن نموا قويا في الاقتصادات التي لا تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد الطبيعية، سيلقى دعما من استمرار قوة الإنتاج الزراعي والاستثمارات العامة. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، لكنه لن يكفي لإحداث تخفيض كبير لمعدلات الفقر.

تحذير من الإفراط في الاقتراض

**ارتفعت الديون الحكومية ارتفاعاً كبيراً في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية، وهو ما أدى إلى تبديد معظم التخفيضات التي تحققت بشق الأنفس في نسب الدين العام قبل الأزمة المالية. ويجب على الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية تحقيق توازن الفرق بين الاقتراض لتشجيع النمو، وتفادي المخاطر المرتبطة بالإفراط في الاقتراض.

**من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو في البلدان منخفضة الدخل إلى 6% في 2020 من 5.4% في 2019، ولكن ذلك لن يكفي لإحداث تخفيض كبير في معدلات الفقر. ومع أن عدداً من البلدان منخفضة الدخل ارتقت إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل بين عامي 2000 و2018، فإن بقية البلدان منخفضة الدخل تواجه تحديات أشد في سعيها لتحقيق تقدم مماثل. فكثير منها أفقر من البلدان التي سجلت قفزة إلى مستويات دخل أعلى، وتعاني من الهشاشة، وحرمتها الجغرافيا من الهبات الطبيعية، وتعتمد اعتماداً كبيراً على الزراعة.

**المتوقع أن يظل نمو الاستثمار في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية ضعيفاً، ودون متوسطاته التاريخية، وذلك بفعل ركود النمو العالمي، ومحدودية الحيز المتاح للإنفاق في الموازنة العامة، والقيود الهيكلية. ومن الضروري تحقيق تحسن متواصل في معدلات نمو الاستثمار حتى يتسنى بلوغ الأهداف الإنمائية الرئيسية. وقد تساعد إصلاحات مناخ الأعمال على تحفيز الاستثمارات الخاصة.

**تشيع التخفيضات الحادة في قيمة العملات في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية منها في الاقتصادات المتقدمة، ويتعين على البنوك المركزية في كثير من الأحيان مواجهة هذه التقلبات للحفاظ على استقرار الأسعار.

ونقل درجة انتقال تأثير أسعار الصرف إلى معدلات التضخم، حينما تتبع البنوك المركزية نهجاً لتحقيق أهداف معقولة للتضخم، وتعمل في إطار نظام مرن لأسعار الصرف، وتكون مستقلة عن الحكومة المركزية.