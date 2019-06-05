النفط يتراجع لأدنى مستوى منذ يناير بفعل تباطؤ الاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار النفط، أمس، لأدنى مستوياتها منذ يناير/‏كانون الثاني بفعل مؤشرات على أن تباطؤاً اقتصادياً بدأ في التأثير سلباً في الطلب على الطاقة، قبل أن ترتفع مجدداً بدعم كلام بأن أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا تعارض تمديد تخفيضات مشتركة مع أوبك حتى نهاية العام.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 60.78 دولار للبرميل بانخفاض 50 سنتاً أو 0.855 مقارنة قبل أن ترتفع 1% إلى 61.83 دولار.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.80 دولار للبرميل منخفضة 45 سنتاً أو 0.85% مقارنة مع سعر التسوية السابقة، قبل أن ترتفع الأسعار 0.4% إلى 53.47 دولار.

والعقود الآجلة منخفضة نحو 20% دون ذرى 2019 التي بلغتها في أواخر إبريل/‏نيسان بينما سجل مايو/‏أيار أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر/‏تشرين الثاني.

وتأثرت أسعار أنواع الطاقة الأخرى، مثل الفحم والغاز، أيضاً بفعل التراجع.

ولمنع تكون فائض في الإمدادات ودعم السوق، تكبح منظمة (أوبك)، بجانب بعض الحلفاء بما في ذلك روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم السوق.

وتخطط المنظمة لاتخاذ قرار في وقت لاحق من الشهر الجاري أو أوائل يوليو/‏تموز بشأن ما إذا كانت ستواصل كبح الإمدادات.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاثنين إن هناك إجماعاً ينشأ بين المنتجين لمواصلة العمل «للحفاظ على استقرار السوق» في النصف الثاني من العام.

وألمحت روسيا حتى الآن إلى أنها ستدعم سياسة مشتركة مع أوبك. لكن إيجور سيتشن رئيس روسنفت، أكبر شركة حكومية روسية لإنتاج النفط، قال اليوم إنه يتعين على روسيا أن تضخ النفط وقتما تشاء وإنه سيسعى للحصول على تعويض من الحكومة إذا مددت التخفيضات.

ويشعر المنتجون بالقلق من أن التباطؤ الاقتصادي سيقلص استهلاك الوقود.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية «روسنفت» قال أمس، إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على تعويض من الحكومة في حالة تمديد اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.

وتساءل سيتشن عن المنطق في خفض روسيا للإنتاج أكثر في إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها قائلاً إن الولايات المتحدة قد تعزز الإنتاج وتحصل على حصة روسيا السوقية.

وفي سياق متصل، قال مصدران مطلعان على بيانات رسمية أمس، إن متوسط إنتاج روسيا النفطي بلغ 10.87 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول إلى الثالث من يونيو/‏حزيران انخفاضاً من متوسط قدره 11.11 مليون برميل يومياً في مايو/‏أيار.

وإنتاج النفط في أول ثلاثة أيام من يونيو/‏حزيران هو الأقل منذ منتصف 2016 وفقاً لحسابات رويترز.(رويترز)