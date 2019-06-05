البنك المركزي الأسترالي يخفض سعر الفائدة لمستوى قياسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك الاحتياط الأسترالي (البنك المركزي)، أمس، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% وهو مستوى منخفض قياسي، في إطار الجهود الرامية إلى تحفيز الاقتصاد المتباطئ.

وقال «فيليب لوي» محافظ البنك المركزي في بيان إن مجلس إدارة البنك «اتخذ هذا القرار لدعم نمو الوظائف وتعزيز الثقة في أن التضخم سيظل في حدود المستهدف على المدى المتوسط.. النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي مازالت مقبولة، رغم تزايد المخاطر الكامنة الناجمة عن النزاعات التجارية».

يذكر أن أستراليا لم تتعرض للركود الاقتصادي، أي انكماش إجمالي الناتج المحلي لفصلين متتاليين، منذ يونيو 1991.

في الوقت نفسه فإن قرار خفض الفائدة اليوم هو الأول بالنسبة للبنك المركزي الأسترالي منذ أغسطس/آب 2016 عندما تم خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.5%.

ويبلغ معدل التضخم في أستراليا حالياً 1.3%. وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في محاولة لضخ كميات أكبر من السيولة النقدية وجذب المقترضين إلى زيادة إنفاقهم وتحفيز الاقتصاد.

وقال «لوي» إن قرار خفض الفائدة «سيساعد في التقدم بصورة أسرع في خفض معدل البطالة وتحقيق تقدم مضمون بصورة أكبر نحو معدل التضخم المستهدف».

كانت بيانات سوق العمل الأسترالية خلال إبريل / نيسان الماضي قد أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 5.2% وهو أعلى مستوى له منذ 8 شهور. (د ب أ)