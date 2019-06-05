الصناعات الألمانية تنتقد الحكومة.. وميركل ترد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه رئيس اتحاد الصناعات الألمانية انتقاداً شديداً للنهج الذي تتبعه الحكومة الاتحادية في السياسة الاقتصادية.

وقال رئيس الاتحاد ديتر كمبف، أمس، في يوم الصناعة بالعاصمة الألمانية برلين: «سياسة الحكومة تضر الشركات... الحكومة أهدرت جزءاً كبيراً من الثقة فيها».

وقال كمبف إنه يتعين على الائتلاف الحاكم استعادة الثقة سريعاً، مشدداً على أنه يجب ألا يتم السماح للألاعيب الحزبية بتحديد الاتجاه لمدة أطول من ذلك.

وحذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية من أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا يواجه خطراً بشكل متزايد، لافتاً إلى أن هناك اضطرابات كبرى، لاسيما بسبب النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مثلاً.

يذكر أن الحكومة الاتحادية وكذلك معهد بحثي أعلنا خفض توقعات النمو الخاصة بهما لهذا العام بشكل كبير.

وأضاف كمبف أن الشركات الألمانية عانت من عبء ضريبي مرتفع وكذلك من أعلى تكاليف للطاقة بأوروبا، ودعا لإلغاء تام لضريبة التكافل ولتعديل ضرائب الشركات.

من جانبها، أعلنت أوساط اقتصادية في ألمانيا أنها تتوقع من الائتلاف الحاكم الاستقرار والقدرة على التصرف بعد استقالة رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم أندريا نالس.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة بألمانيا إريك شفايتسر لوكالة الأنباء الألمانية إن الأجواء العامة بالشركات حالياً تشوبها الاضطرابات بسبب النزاع التجاري مثلاً بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أو بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وأضاف قائلاً: «هذه العوامل العالمية هي سبب يؤدي إلى ضعف الاقتصاد في ألمانيا. لذا فإنه من المهم للشركات الضخمة أن تهيمن علاقات متينة وموثوقية عالية وإجراء حكومي ملموس على العناوين الرئيسية بالصحف في ألمانيا».

وأشار إلى أن هناك في ألمانيا موضوعات جوهرية مهمة يجب ألا يتم تأجيلها، وقال: «الشركات تعتمد بشكل خاص على بنية تحتية جيدة بطريقة خاصة. إذا لم يتسن إصلاح جسور بشكل سريع بما يكفي، سيأتي موظفون إلى العمل متأخرين للغاية وسيعلق موردون في ازدحام المرور ولا يمكن توصيل بضائع للعملاء في الوقت المحدد»، لافتا إلى أن الاقتصاد الألماني يعتمد على قرارات سياسية أيضاً.

وأضاف شفايتسر أن الحد من البيروقراطية يمثل موضوعاً مهماً آخر بالنسبة للشركات الألمانية، وقال إن الأوساط الاقتصادية تتوقع «تخفيف أعباء أساسية».

يذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق على اتخاذ إجراءات بهدف الحد من البيروقراطية، وتسير مفاوضات حالياً في الحكومة الاتحادية بهذا الشأن.

بدوره، رفض وزير المالية الألماني أولاف شولتس الانتقاد الشديد من جانب الأوساط الصناعية بألمانيا للسياسة الاقتصادية والضريبية التي تتبعها الحكومة الاتحادية.

وقال شولتس الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، في يوم الصناعة بالعاصمة الألمانية برلين: «أساس التاجر التذمر»، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتعلق الأمر دائماً ب «ما يتم تمنيه».

ووصف الوزير الاتحادي زيادة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي وكذلك الدعم الضريبي المخطط له للأبحاث بالشركات بأنها أوجه نجاح حققتها الحكومة.

وعارض شولتس مجدداً خفض الضرائب الشديد الذي يتم المطالبة به من جانب أوساط اقتصادية، موضحاً أن ذلك لا يمكن أن يسير دون دين عام إضافي.

ودعا الوزير الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا للعودة إلى العمل الموضوعي بالحزب بعد الاضطرابات التي مر بها.

وشدد شولتس على ضرورة أن تعمل ألمانيا لأجل تحقيق أوجه تقدم في أوروبا في السياسية الأمنية والخارجية مثلاً أو في تعزيز اليورو، ودعا مجدداً أيضاً لوضع حد أدنى من الضرائب للشركات الكبرى.

(وكالات)