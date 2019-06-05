الذهب يتماسك قرب ذروة 3 أشهر بدعم النزاعات التجارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماسكت أسعار الذهب أمس، لتحوم قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف بشأن حدوث تباطؤ عالمي جراء النزاعات التجارية في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، المستثمرين لشراء المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذاً آمناً.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1323.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 فبراير/‏‏شباط عند 1327.90 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1328.30 دولار للأوقية.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى أيه.إن.زد «ضعف المعنويات بسبب تضرر العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسبب في سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن».

وتابع «أن الضعف في أسواق الأسهم والمؤشرات الواضحة على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة جعلا الذهب يكتسب أهمية، مما دفع المستثمرين مجدداً إلى سوق الذهب». وأثرت الحرب التجارية الممتدة بين أكبر اقتصادين في العالم سلباً على الأسواق المالية لتُضعف إقبال المستثمرين على المخاطر. وتراجعت قيمة أسواق الأسهم العالمية ما يزيد على تريليوني دولار في مايو/‏‏أيار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 14.74 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين عند 14.83 دولار أمس الاثنين.

واستقر البلاتين عند 819.79 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 825.78 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1325.90 دولار للأوقية. (رويترز)