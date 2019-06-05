شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنشطة لسوق الغاز يصدر لها ترخيص.. على رأسها النقل والتوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد أنشطة سوق الغاز والتى يجب إصدار رخص لها هى الأنشطة المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز، قد كان قرر مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز بالبدء بالمرحلة الأولى فى تنظيم سوق الغاز بالأنشطة التالية والتى تضمنت الآتى.

1-ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز: ويمنح للكيان القانونى للترخيص له بإدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز وتعنى الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عالى شاملة محطات الضواغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها، ويتم من خلالها نقل الغاز الطبيعى داخل جمهورية مصر العربية.

2-ترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز: ويمنح للكيان القانونى للترخيص له بإدارة وتشغيل منظومة توزيع الغاز وتعنى شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط،و التى تبدأ من نقطة دخول إلى منظومة التوزيع وصولاً إلى نقطة التسليم للمستهلك، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها.

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3-ترخيص شاحن الغاز: ويمنح للكيان قانونى للترخيص له بالتعاقد مع مشغلى الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال اتاحتها للغير.

4-ترخيص مورد الغاز: ويمنح للكيان قانونى للترخيص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورد أخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.