البنك الدولى يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمى إلى 2.6% فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع البنك الدولى تراجع معدل النمو الاقتصادى العالمى إلى مستوى أقل مما كان متوقعا إلى 2.6% فى 2019 على أن يعاود الارتفاع إلى 2.7% فى 2020، متوقعا أن يستقر معدل النمو فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية العام القادم تزامنا مع تجاوز بعض الدول فترات من الضغوط المالية.

جاء ذلك في عدد يونيو من تقرير البنك الدولي بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار" الصادر اليوم /الثلاثاء/.

وأوضح التقرير أن تباطؤ الاستثمار عالميا يعد من العوامل المعوقة للنمو في الاقتصادات الصاعدة والدول النامية، خاصة في ظل أخطار مثل زيادة الحواجز التجارية وتجدد الضغوط المالية، وتسجيل تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعا في العديد من الاقتصادات الكبرى.

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