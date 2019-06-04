شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بفعل تعليقات رئيس المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاث فى بورصة وول ستريت الأمريكية أكبر مكاسبها اليومية فى 5 أشهر اليوم الثلاثاء، بعدما أبقى رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) جيروم باول الباب مفتوحا أمام احتمال خفض الفائدة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 512.4 نقطة أو 2.06% إلى 25332.18 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 58.82 نقطة أو 2.14% إلى 2803.27 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 194.10 نقطة أو 2.65% إلى 7527.12 نقطة.

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