خليها تصدي تضرب بقوة.. 23% تراجعًا في مبيعات الملاكي

تحرير : كريم ربيع أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات شهر أبريل 2019، تراجعا كبيرا في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل لـ18.5%، رغم مزاعم التجار بزيادة مبيعات...

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