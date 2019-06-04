شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 170.00 ، ارتفع سهم آبل APPLE INC (AAPL) ببداية تداولاته اليومية ، وذلك على اثر اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 180.70 ، ليستهدف مستوى الدعم 170.00 استعداداً لكسره . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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