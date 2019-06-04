كوكاكولا يعزز من مكاسبه – تحليل – 04-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستعد بذلك مهاجمة مستوى المقاومة 50.80 . Advertisements ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 50.80 استعداداً لمهاجمته . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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