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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) ببداية تداولاته اليومية ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 26.55 ، ليحاول بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 26.55 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 27.86 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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