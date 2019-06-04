الاقتصاد

مايكروسوفت يضاعف من ضغوطه السلبية – تحليل – 04-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) في آخر جلساته ، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليضاعف السهم بذلك من ضغوطه السلبية ، ولتسيطر عليه الموجة التصحيحية الهابطة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 115.78 ، طيلة ثبات المقاومة 123.42 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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