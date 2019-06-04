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شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يتلون باللون الأحمر – تحليل – 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليكسر مستوى الدعم 172.61 ، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع الضغط السلبي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 159.45 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 145.69 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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