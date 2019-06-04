القوى العاملة تعدل إجازة عيد الفطر

كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة القوى العاملة، إجازة عيد الفطر المبارك لتصبح غدا الأربعاء والخميس بالشركات والمصانع والمنشآت.
وبحسب بيان، تتابع الوزارة، مع مديرياتها ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك يومان أول وثاني أيام العيد، غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس بالشركات والمصانع والمنشآت.
وكانت وزارة القوي العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات أكدت فيه أن أيام عيد الفطر المبارك، أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .
وأشارت الوزارة...
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