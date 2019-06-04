شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إنتاج روسيا النفطى إلى 10.87 مليون برميل أوائل يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان على بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، إن متوسط إنتاج روسيا النفطى بلغ 10.87 مليون برميل يوميا فى الفترة من الأول إلى الثالث من يونيو، انخفاضا من متوسط قدره 11.11 مليون برميل يوميا فى مايو.

وإنتاج النفط فى أول ثلاثة أيام من يونيو هو الأقل منذ منتصف 2016 وفقا لحسابات رويترز. وامتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعليق.