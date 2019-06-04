شكرا لقرائتكم خبر عن شل تتطلع إلى زيادة توزيعات الأرباح والإنفاق بعد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت رويال داتش شل اليوم الثلاثاء خططا لزيادة الإنفاق وتوزيعات الأرباح بعد 2020 فى إظهار للثقة على الرغم من الآفاق الضبابية لأسعار النفط والغاز.

وفى تحديث بشأن الاستراتيجية، استعرضت شركة الطاقة البريطانية الهولندية أيضا الرؤية للنشاط المستقبلى الذى يركز بقوة على قطاعات الغاز والكهرباء والكيماويات بالشركة فى الوقت الذى يتحول فيه العالم إلى الاقتصاد منخفض الكربون.

وقالت شل: إنها تمضى قدما صوب تنفيذ تعهدها بزيادة توليد السيولة وتطبيق أحد أكبر برامج إعادة شراء الأسهم فى العالم بقيمة 25 مليار دولار بحلول نهاية العام المقبل.

وأجرت ثانى أكبر شركة نفط وغاز مدرجة فى العالم بعد إكسون موبيل تخفيضات كبيرة فى الإنفاق عقب استحواذها فى 2016 على مجموعة بي.جى مقابل 53 مليار دولار وانهيار أسعار النفط لاحقا فى 2014.

وعلى الرغم من تعافى أسعار النفط ببطء والتقلبات، حققت الشركة أكبر أرباح بين الشركات المناظرة العام الماضى وقفزة فى الإيرادات مقارنة مع العام السابق.

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وقال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذى لشل فى بيان "نجاح استراتيجيتنا وقوة أدائنا هما ما يمنحاننا اليوم الثقة فى المستقبل".

وقالت شل إن التدفقات النقدية الحرة، الأموال المتاحة للتوزيعات وإعادة شراء أسهم، من المتوقع أن ترتفع إلى نحو 35 مليار دولار سنويا بحلول 2025 بناء على سعر لخام برنت عند 60 دولارا للبرميل، وذلك مقارنة مع 28-33 مليار دولار تتوقع تحقيقها بنهاية العام القادم.

وقالت الشركة أن تحقيق السيولة "يخلق إمكانية توزيع 125 مليار دولار أو أكثر على المساهمين" فى شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء أسهم بين 2021 و2025. يأتى ذلك بالمقارنة مع توزيعات بقيمة نحو 90 مليار دولار بين 2016 و2020.

كما استعرضت شل خططا لزيادة إنفاقها فى السنوات العشر القادمة. وتخطط إكسون ومنافستها شيفرون لزيادة الإنفاق. وقالت شل إن إنفاقها الرأسمالى سيبلغ فى المتوسط 30 مليار دولار سنويا بين 2021 و2025، مع تحديد سقف عند 32 مليار دولار. ويستثنى الهدف عمليات استحواذ كبيرة.

وتعهدت شل فى السنوات الأخيرة بإبقاء إنفاقها عند النطاق الأدنى لما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار. وأنفقت شل 24.8 مليار دولار فى 2018.