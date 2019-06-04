شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صافى ربح سوكار أذربيجان فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الطاقة الحكومية فى أذربيجان سوكار اليوم الثلاثاء أن صافى ربحها انخفض إلى 1.2 مليار مانات (706 ملايين دولار) فى 2018 من 2.1 مليار قبل عام بينما ارتفعت أرباح التشغيل إلى 3.6 مليار مانات من 2.5 مليار.
وقالت الشركة فى تقرير مالى سنوى تولت تدقيقه إرنست آند يونج أن الإيرادات ارتفعت إلى 111.2 مليار مانات من 92.6 مليار بينما زاد الإنفاق إلى 107.6 مليار مانات من 90 مليار مانات.
وقال سليمان جاسيموف نائب رئيس الشركة لرويترز "أكملت الشركة ثالث عام مربح على التوالى، على الرغم من زيادة الإنفاق بسبب مضاعفة ضريبة الأرباح وتذبذب سعر الصرف فى عدد من الدول التى تعمل فيها سوكار".
وأضاف أن الفضل فى ارتفاع الإيرادات والإنفاق يرجع بشكل أساسى إلى ذراع التجارة سوكار تريدينج.
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