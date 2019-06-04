شكرا لقرائتكم ترامب يأمل في "اتفاق تجاري مهم" مع بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ ساعة في 4 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 16:31

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلثاء عن أمله في إبرام "اتفاق تجاري مهم للغاية" مع بريطانيا بعد "بريكزيت".



وقال ترامب "سننجزه"، وذلك خلال لقاء ضم الى جانب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كبار الشخصيات في قطاع المال والأعمال في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يجريها ترامب إلى بريطانيا.

وكان الرئيس الأميركي كشف في تغريدة أمس الاثنين أن واشنطن قد تعرض على لندن "اتفاقاً تجارياً كبيراً" فور تخلّصها من "قيود" التكتل التجاري الأوروبي الذي كانت عضواً فيه على مدى 46 عاماً.

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وتأتي زيارة ترامب إلى بريطانيا التي بدأت أمس وتستمر ثلاثة أيام، في وقت تعيش بريطانيا اضطرابات سياسية، إذ ستستقيل ماي من منصبها كزعيمة الحزب المحافظ الحاكم يوم الجمعة المقبل جرّاء إخفاقها في تنفيذ "بريكزيت" على رغم عدم تركيزها على أمور كثيرة أخرى طوال سنواتها الثلاث في المنصب.

ودخل ترامب على خط السجال المرتبط بالملف، فحضّ لندن على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأشار إلى أن وزير الخارجية السابق المؤيد لـ"بريكزيت" بوريس جونسون سيكون خياراً "ممتازاً" لرئاسة الحكومة وإتمام عملية الانسحاب.

وتتركز زيارة ترامب حول إحياء الذكرى الـ75 لإنزال النورماندي غداً الأربعاء في جنوب بريطانيا.