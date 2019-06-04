هبوط حاد لـ الدولار الأمريكي

رويترز
نزل الدولار الأمريكي لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم، الثلاثاء، مع تصاعد المراهنات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، بينما دفعت مخاوف بصفة عامة بشأن النمو العالمي المستثمرين لشراء الين الذي يُعد ملاذا آمنا.
وكان الين الياباني المستفيد الرئيسي من التحول تجاه أصول يعتبرها المستثمرون آمنة، وارتفعت العملة اليابانية 0.2 بالمائة إلى 107.845 ين مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يناير.
وأضر ذلك بالدولار، الذي فقد 0.1 بالمائة مقابل سلة من العملات لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع لينزل عن 97 لأول...
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