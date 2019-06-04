شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة بفعل آمال خفض الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء بعد أن أشار مسؤول كبير بمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) إلى خفض فى أسعار الفائدة فى رد فعل على تباطؤ نمو الاقتصاد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 143.04 نقطة أو 0.58% إلى 24962.82 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.19 نقطة أو 0.66% إلى 2762.64 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 80.92 نقطة أو 1.10% إلى 7413.94 نقطة، بعد يوم من تأكيد دخوله مسارا تصحيحيا.