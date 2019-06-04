أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 617 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 – 6 – 2019، ارتفاع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات، بسبب ارتفاع ملحوظ فى سعر أوقية الذهب عالميا، وسجل جرام الذهب عيار 21 فى أسواق الصاغة 617 جنيها للجرام فى أعلى مستوى له فى شهر.
وسجلت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
عيار18 سجل 528.75 جنيه
عيار 21 سجل 617 جنيها
عيار 24 سجل 705 جنيها
الجنيه الذهب 4936 جنيها
أوقية الذهب 1324 دولارا
وفى هذا الإطار قال شريف فايق، عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن استمرار صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس أثر على الأسعار فى مصر، لافتا إلى أن أوقية الذهب صعدت بنسبة 0.26% حيث ارتفعت من 1316 دولارا إلى 1324 دولارا.
وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن استمرار الاضطرابات العالمية خاصة التصعيد الأمريكى ضد الصين والمكسيك، رفع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، الأمر الذى أدى إلى زيادة الأسعار بهذا الحد.
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