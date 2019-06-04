شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع قبيل تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى منذ 2017 ،فى ظل تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى الآجل القريب ، يأتي هذا قبيل تصريحات "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ، والتي من المتوقع أن تقدم أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية خلال هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 96.90نقطة الأدنى منذ 13 أيار/مايو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.11 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.17 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.55% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 13 آذار/مارس الماضي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء إلى مستوي 2.0% ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2017 ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بالإضافة إلى تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة فى الأجل القريب.

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زادت تلك الاحتمالات بعد بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ،نما القطاع فى أيار/مايو بأقل وتيرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 ،فى علامة جديدة تؤكد على تباطؤ نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

وزادت أيضا عقب تصريحات "جيمس بولارد" رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس "إنه قد يكون هناك ما يبرر خفض أسعار الفائدة قريبا ، نظرا لتزايد المخاطر على الاقتصاد خاصة توترات التجارة العالمية بالإضافة إلى ضعف التضخم فى البلاد".

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم خطاب "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش على هامش حدث يستضيفه البنك الاحتياطي الاتحادي فى شيكاغو.

من المتوقع أن تقدم تصريحات "جيروم باول" أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة خلال هذا العام ، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شاهدها أكبر اقتصاد فى العالم ،وبعد تطورات الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول.