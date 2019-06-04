شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تنزل من أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى خمسة أيام ، لتنزل من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويكبح الخسائر هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.5% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.70$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.77$،وسجلت الأعلى عند 14.81$ ،والأدنى عند 14.70$.

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حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 14.82$ للأوقية ، بفعل الطلب المرتفع على الأصول الآمنة ، بالتزامن مع هبوط الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.90 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،الأمر الذي يكبح خسائر الفضة حاليا كونها مسعرة بالدولار وتنخفض قيمتها بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.

يأتي هبوط مستويات الدولار الأمريكي بفعل تزايد احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية فى الأجل القريب ، بهدف دعم الاقتصاد بعد التباطؤ الواضح خلال الربع الثاني من هذا العام ،ولمواجهة آثار الحروب التجارية التي تخوضها البلاد مع عدة دول خاصة الصين والمكسيك.