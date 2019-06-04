شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل التعافي من أدنى مستوى فى 4 أشهر بقيادة شركات السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل التعافي للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، يقود الانتعاش أسهم شركات صناعة السيارات بعد ارتفاع المبيعات فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا فى الوقت الذي يواصل فيه المستثمرين مراقبة التطورات حول الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى منذ 11 شباط/فبراير ، وقاد التعافي مكاسب قطاع الرعاية الصحية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل الارتداد للجلسة الثانية عل التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع صناعة سيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ،بعد ارتفاع فاق التوقعات لمبيعات السيارات فى الولايات المتحدة "أكبر سوق سيارات فى العالم" خلال أيار/مايو.

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يواصل المستثمرين مراقبة تطورات الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول يأتي على رأسهم الصين والمكسيك ، حيث لا تزال الخلافات مشتعلة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وبدأ المسؤولون فى الولايات المتحدة والمكسيك المحادثات لحل الخلافات بين البلدين بسبب الهجرة غير الشرعية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى حوالي أربعة أشهر.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.2% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.0% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2%.