شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة 4 أشهر استنادا على احتمالات خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي المتضرر من تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية فى الآجل القريب ، وبدعم استمرار الطلب الاستثماري المرتفع على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% حتى الساعة 09:11 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,327.22$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,324.87$،وسجلت أعلى مستوي 1,329.07$ الأعلى منذ 27 شباط/فبراير الماضي ، وأدنى مستوي 1,321.62$.

حققت أسعار المعدن الأصفر يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.90 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

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يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي تضررا من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوي 2.0% ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2017 ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بالإضافة إلى تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة فى الأجل القريب.

زادت تلك الاحتمالات بعد بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ،نما القطاع فى أيار/مايو بأقل وتيرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 ،فى علامة جديدة تؤكد على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

وزادت أيضا عقب تصريحات "جيمس بولارد" رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس "إنه قد يكون هناك ما يبرر خفض أسعار الفائدة قريبا ، نظرا لتزايد المخاطر على الاقتصاد خاصة توترات التجارة العالمية بالإضافة إلى ضعف التضخم فى البلاد".

يدعم مكاسب الذهب القوية استمرار الطلب الاستثماري المرتفع على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف الحروب التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بحوالي 16.44 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،وبأكبر زيادة يومية منذ 24 حزيران/يونيو 2016 ،ليرتفع الإجمالي إلى 759.65 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 نيسان/أبريل الماضي.