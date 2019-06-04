شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أشهر بدعم تصريحات سعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يدعم تلك المحاولات تصريحات وزير الطاقة فى المملكة العربية السعودية ، لكن تظل الأسعار تحت ضغط مخاوف الحروب التجارية وتزايد احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي.

بحلول الساعة 09:50بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.15$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.86$،وسجل أعلى مستوي 53.40$ ،وأدنى مستوي 52.81$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 61.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.95$ ،وسجل أعلى مستوي 61.37$ ،وأدنى مستوي 60.74$.

انخفض الخام الأمريكي عند تسوية الأمس بنسبة 1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 52.10$ للبرميل ،وفقدت عقود خام برنت نسبة 1.3% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجلت مستوي 60.53$ للبرميل الأدنى منذ شباط/فبراير الماضي.

انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 15% على مدار تعاملات أيار/مايو، فى أول خسارة شهرية خلال هذا العام ،وبأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي.

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قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" يوم الاثنين إن هناك إجماعا بين المنتجين فى تحالف "أوبك بلس" على مواصلة العمل للحفاظ على استقرار السوق فى النصف الثاني من العام.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع حلفائها وعلى رأسهم روسيا يومي 25-26 حزيران/يونيو الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج ،وتشير معظم التوقعات إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر أخرى حتى نهاية هذا العام.

قال رئيس إستراتيجية السلع فى ساكسو بنك " أول هانسن" إن التركيز الضيق على العرض تحول إلى زيادة مخاطر تباطؤ النمو وضعف الطلب ،وأن تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أضاف المزيد من مخاطر الهبوط إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

أظهرت بيانات رسمية فى كوريا الجنوبية انكماش الاقتصاد بمعدل 0.4% خلال الربع الأول من هذا العام ،بالإضافة إلى هبوط التضخم الرئيسي خلال أيار/مايو لأدنى مستوى فى 20 عام ،زادت تلك البيانات المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد فى أسيا.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش ”إن تباطؤ النشاط الاقتصادي يهدد الآن توقعاتنا عن نمو الطلب النفطي القوي".