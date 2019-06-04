شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى أوروبا تهبط لأدنى مستوى فى عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أيار/مايو مرتفعة بنسبة 1.2% ،بأقل مستوى منذ نيسان/أبريل 2018 ، أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.4% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع 1.7%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.8%، أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.0% ،أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.3% ، هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".