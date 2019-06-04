شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثاني على التوالي متخليا عن مستويات 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من3% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتتخل عن التداول أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$ ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا مع استمرار عمليات التصحيح الطبيعية بعد فترة من المكاسب القوية ، بالإضافة إلى تنامي المخاوف حيال التلاعب بالأسعار بعد نقل كمية كبيرة من البتكوين إلى محفظة أحد المنصات الرقمية من محفظة مجهولة.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:15بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,855$ بانخفاض قدره 2487$ بنسبة 3.1%،حيث سعر الافتتاح عند 8,103$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,103$ ، وأدنى سعر عند 7,732$ الأدنى منذ 23 أيار/مايو الماضي.

فقد "البتكوين" يوم الاثنين نسبة 7.25% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ،وبأكبر خسارة يومية منذ 17 أيار/مايو الماضي ،بفعل تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة رقمية فى العالم.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بنحو 20 مليار$ إلى إجمالي 250 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 أيار/مايو ،مع استمرار تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

وقفزت القيمة السوقية يوم 30 أيار/مايو الماضي إلى إجمالي 287 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أواخر تموز/يوليو 2018 ،ليفقد السوق فى أقل من أسبوع حوالي 37 مليار$.

Advertisements

يعاذ التراجع الحالي فى أسعار معظم العملات الكبرى فى سوق التشفير بقيادة البتكوين إلى عمليات التصحيح الطبيعية بعد فترة من المكاسب القوية.

وحقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 62% على مدار تعاملات أيار/مايو ، فى رابع مكسب شهري على التوالي ، وبأكبر مكسب شهري منذ آب/أغسطس 2017 ،بفضل السوق الصاعد الذي سيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

وبخلاف عمليات التصحيح ، هناك تنامي المخاوف حيال التلاعب بالأسعار بعد نقل كمية كبيرة من البتكوين إلى محفظة أحد المنصات الرقمية العالمية من محفظة مجهولة.

قبل فترة وجيزة من الانخفاض المفاجئ فى سعر البتكوين يوم الاثنين ، تم نقل كمية كبيرة من البتكوين إلى محفظة منصة Coinbase من محفظة غير معروفة ،الكمية تبلغ 25,160 بتكوين بقيمة حوالي 215 مليون$.

وليست المرة الأولى التي تظهر فيها مخاوف حيال التلاعب بالأسعار ،فعندما ارتفع البتكوين بأكثر من 1000$ خلال يوم واحد فى نيسان/أبريل الماضي ،ذكرت وكالة رويترز أن الصعود المفاجئ بسبب أمر شراء مجهول بحوالي 20,000 بتكوين تم تنفيذه فى عدد من منصات التشفير العالمية.