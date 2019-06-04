شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم ينخفض بأكثر من 3% مع هبوط معظم العملات الكبرى فى السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 3% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين على وشك تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع هبوط معظم العملات الكبرى فى السوق ، مع ميل المستثمرين لعمليات جني الأرباح بعد مكاسب قوية خلال الفترة الأخيرة خاصة خلال أيار/مايو المنصرم.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:15 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 260.75$ بانخفاض قدره 8.53$ بنسبة 3.2%،حيث سعر الافتتاح عند 269.28$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 270.36$ ،وأدنى سعر عند 256.11$.

حقق الايثريوم بالأمس ارتفاعا بنسبة 2% ، معوضا جميع خسائره التي فقدها فى اليوم السابق.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 7 مليار$ إلى إجمالي 268 مليار$ ،مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وقفزت القيمة السوقية يوم 30 أيار/مايو الماضي إلى إجمالي 287 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أواخر تموز/يوليو 2018.

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التراجع الحالي فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق الرقمية ، يعاود إلى ميل المستثمرين إلى عمليات جني الأرباح بعد مكاسب قوية خلال الفترة الأخيرة خاصة خلال أيار/مايو المنصرم.

وحقق الايثريوم ارتفاعا بنسبة 67% على مدار أيار/مايو ، فى رابع مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ آب/أغسطس 2018.

ويعاذ هذا المكسب الشهري الكبير إلى توارد عدد من الأخبار الإيجابية عن ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم ،والتي أدت بالتبعية إلى تزايد معدلات الثقة مرة أخرى فى المعاملات عبر شبكة الايثريوم.

من ناحية أخرى ،قالت مجموعة العشرين الدولية للرقابة "هيئة الاستقرار المالي ومقرها سويسرا" فى تقريرها الأخير أن المنظمين بحاجة إلى تحسين استراتيجيات تقييم المخاطر فيما يتعلق بالنشاط المالي فى صناعة التشفير.

وذكر موقع "كوين تلغراف" أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لحركة تبادل العملات المشفرة فى العالم ،ويأتي السوق الياباني فى المرتبة الثانية ، ثم سوق كوريا الجنوبية فى المرتبة الثالثة.