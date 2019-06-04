شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقفز لأعلى مستوى فى 7 أسابيع قبيل بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى سبعة أسابيع مقابل الدولار ، ليواصل مكاسبه القوية لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، تضررا من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال أيار/مايو.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% حتى الساعة 07:29 جرينتش ،ليتداول عند 1.1270$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1240$ ،وسجل الأعلى عند 1.1277$ الأعلى منذ 18 نيسان/أبريل الماضي ، والأدنى عند 1.1240$.

حقق اليورو يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" قد فقدت نسبة 0.4% على مدار تعاملات أيار/مايو المنصرم مقابل العملة الأمريكية"الدولار" فى خامس خسارة شهرية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2014.

وتعاذ تلك الخسائر إلى توالي المؤشرات التي تؤكد على ضعف الأنشطة الاقتصادية فى أوروبا ، بالإضافة مخاوف حيال الديون والعجز فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا".

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تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ،مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.90 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط تضررا من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوي 2.0% ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2017 ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بالإضافة إلى تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة فى الأجل القريب.

زادت تلك الاحتمالات بعد بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ،نما القطاع فى أيار/مايو بأقل وتيرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 ،فى علامة جديدة تؤكد على تباطؤ نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

وزادت أيضا عقب تصريحات "جيمس بولارد" رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس "إنه قد يكون هناك ما يبرر خفض أسعار الفائدة قريبا ، نظرا لتزايد المخاطر على الاقتصاد خاصة توترات التجارة العالمية بالإضافة إلى ضعف التضخم فى البلاد".

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من أوروبا عن مستويات التضخم الرئيسية خلال أيار/مايو ، والتي تقدم المزيد من الأدلة القوية حول مستقبل السياسة النقدية فى أوروبا ، ضعف البيانات قد تدفع المركزي الأوروبي لاتخاذ المزايد من التدابير التحفيزية لمواجهة ضعف النمو الاقتصادي وزيادة الضغط الركودي.

تصدر بحلول الساعة 09:00 بتوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أيار/مايو المتوقع ارتفاع بنسبة 1.4% من ارتفاع 1.7% فى نيسان/أبريل ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.0% من ارتفاع بنسبة 1.3% الشهر السابق.