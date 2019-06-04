شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار للجلسة الثالثة على التوالي للأدنى له في خمسة أشهر أمام الين والأنظار على حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:19 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 107.88 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.07 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 107.86، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 108.09.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 3.6% مقابل 3.1% في نيسان/أبريل الماضي، متخطية التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 3.2%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً لتقديم عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 1.9% في آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي يعتمد عليه أعضاء اللجنة الفيدرالية في قراراتهم وتوجهاتهم لتحفيز ودعم وتيرة النمو وسوق العمل الأمريكي بالإضافة لتحقيق هدف التضخم عند 2%.