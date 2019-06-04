شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الرقمية الايتكوين بأكثر من الاثنان بالمائة للأدنى لها في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت اللايتكوين بما يفوق الاثنان بالمائة أو بقرابة 2.3$ اليوم الثلاثاء لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من حزيران/يونيو الماضي ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب اختبارها في مطلع الأسبوع الماضي الأعلى لها هذا العام عند 122.16$ مدعومة آنذاك باستعادة العملات الرقمية المشفرة اهتمام المستثمرين خلال العام الجاري عقب خسائرها الموسعة التي تكبدتها العام الماضي.

وفي تمام الساعة 05:47 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.15% إلى مستويات 103.67$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.49$ بعد أن حققت الأدنى لها منذ 26 من أيار/مايو الماضي عند 101.00$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 106.31$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 6.47$ مليار.

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هذا وتتكبد اللايتكوين حالياً خسائر بقرابة 10% خلال هذا الأسبوع وتفوق 9% خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن عمليات تصحيحية عقب تحقيقها الأسبوع الماضي مكاسب فاقت 2% لتعكس مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي، موضحة أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في عام، كما حققت الشهر السابق مكاسب فاقت 56% لتظهر أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من 2017، حينما حققت مكاسب فاقت 164% وعكست حينها أفضل أداء شهري لها على الإطلاق، موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.

ونود الإشارة، لكون المكاسب الموسعة التي شهدتها الأصول الرقمية مع مطلع العام، جاءت في أعقاب الخسائر الموسعة التي لحقت بالبورصات العالمية في أواخر العام الماضي من جراء القلق حيال تابعيات الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان العالمية وعلى رأسهم الصين، الأمر الذي قد يؤدي لركود عالمي وبالأخص في أعقاب تصعيد التوترات بشكل ملحوظ بين أكبر اقتصاديان في العالم منذ الشهر الماضي.