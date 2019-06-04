شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اليورو للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 23 من أيار/مايو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو من 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1246 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1241 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1258.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليوم للكشف عن ميزانية الخزانة للشهر الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل رابع أكبر اقتصاديات المنطقة أسبانيا صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 67.0 ألف مقابل 91.5 ألف في نيسان/أبريل، وصدور قراءة معدلات البطالة لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 10.3% مقابل 10.2% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 1.7% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.3%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدلات البطالة أيضا للمنطقة ككل والتي قد تعكس استقراراً عند 7.7% دون تغير يذكر عن آذار/مارس.

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بخلاف ذلك، تترقب الأسواق إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي بعد غداً الخميس والذي قد يتم الإبقاء من خلالها على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية قبل الحديث المرتقب لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي والذي إعلان مؤخراً عن جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدف طويل الأجل "TLTROs" تبدأ بحلول أيلول/سبتمبر المقبل وحتى آذار/مارس من عام 2021 ذات أمد استحقاق عامين بفائدة صفرية.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً لتقديم عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 1.9% في آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي يعتمد عليه أعضاء اللجنة الفيدرالية في قراراتهم وتوجهاتهم لتحفيز ودعم وتيرة النمو وسوق العمل الأمريكي بالإضافة لتحقيق هدف التضخم عند 2% .

وبالحديث عن سوق العمل الأمريكي، من المرتقب أن يتم غداً الأربعاء الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 185 ألف وظيفة مضافة مقابل 275 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.