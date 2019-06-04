شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية في ظلال القلق من التوترات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية اليوم الثلاثاء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تشهد مؤشرات الأسهم الاسترالية استقرار إيجابي على أعتاب قرار بنك استراليا الاحتياطي حيال أسعار الفائدة وسط التوقعات بخفضها 25 نقطة أساس إلى 1.25% من 1.50%.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعير الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين التي قامت السبت الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع أمريكية تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25%، وذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً برفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار من 10% إلى 25%.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قام في نهاية الأسبوع الماضي بتحويل فهوة مدفع التعريفات الجمركية إلى المكسيك ثم الهند، حيث أعرب الخميس الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيفرض تعريفات جمركية 5% على جميع المنتجات الواردة لبلاده من المكسيك بحلول العاشر من هذا الشهر وذلك ما لم توقف المكسيك "المهاجرين غير الشرعيين" من التسلل إلى الولايات المتحدة.

كما نوه الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك لكونه قد يقدم على رفع التعريفات الجمركية على واردات بلاده من المكسيك إلى 25% بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ورداً على تلك التهديدات أفاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السبت الماضي عن كون بلاده قد تشدد ضوابط الهجرة لتهدئة التوترات مع الإدارة الأمريكية، معرباً إنه يتوقع "نتائج جيدة" من المحادثات المرتقب إجرائها في واشنطون خلال هذا الأسبوع.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.48% ليخسر 7.13 نقطة ويصل إلى المستوى 1,491.83، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.47% ليخسر هو الأخر 95.16 نقطة ويصل إلى المستوى 20,315.72.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.75% ليخسر 27.17 نقطة ويصل إلى المستوى 3,604.84، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.78% ليخسر هو الأخر 22.58 نقطة ويصل إلى المستوى 2,867.50.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.49% ليخسر 131.52 نقطة ويصل إلى المستوى 26,762.34، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.21% ليخسر هو الأخر 4.34 نقطة ويصل إلى المستوى 2,063.51.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 1.79% ليخسر 181.07 نقطة ويصل إلى المستوى 9,936.92، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.04% ليربح 2.55 نقطة ويصل إلى المستوى 6,323.10.