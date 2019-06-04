شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب لأول مرة في خمسة جلسات متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار والأنظار على حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير الماضي متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 03:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم 0.05% لتتداول حالياً عند 1,327.2$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,329.70$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 97.18 مقارنة بالافتتاحية عند 97.21.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لقديم عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 1.9% في آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي يعتمد عليه أعضاء اللجنة الفيدرالية في قراراتهم وتوجهاتهم لتحفيز ودعم وتيرة النمو وسوق العمل الأمريكي بالإضافة لتحقيق هدف التضخم عند 2% .

وبالحديث عن سوق العمل الأمريكي، من المرتقب أن يتم غداً الأربعاء الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 185 ألف وظيفة مضافة مقابل 275 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

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على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تعمل على تسعير الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين التي قامت السبت الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع أمريكية تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25%، وذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار من 10% إلى 25%.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قام في نهاية الأسبوع الماضي بتحويل فهوة مدفع التعريفات الجمركية إلى المكسيك ثم الهند، حيث أعرب الخميس الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيفرض تعريفات جمركية 5% على جميع المنتجات الواردة لبلاده من المكسيك بحلول العاشر من هذا الشهر وذلك ما لم توقف المكسيك "المهاجرين غير الشرعيين" من التسلل إلى الولايات المتحدة.

كما نوه الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك لكونه قد يقدم على رفع التعريفات الجمركية على واردات الولايات المتحدة من المكسيك إلى 25% بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ورداً على تلك التهديدات أفاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السبت الماضي عن كون بلاده قد تشدد ضوابط الهجرة لتهدئة التوترات مع الإدارة الأمريكية، معرباً إنه يتوقع "نتائج جيدة" من المحادثات المرتقب إجرائها في واشنطون خلال هذا الأسبوع.

وفي أحدث تطورات الحرب التجارية بين اكبر اقتصاديان في العالم، أفادت بكين أنها لا تريد حقاً حرباً تجارية، إلا أنها لا تخجل من الحرب، وجاء ذلك بالتزامن مع فتح الصين تحقيقاً مع شركة فيدكس الأمريكية للشحن لكونها فشلت في تسليم طرود وشحنات إلى عناوين صحيحة، وجاء ذلك عقب تقرير تطرقت إلى أن الطرود والشحنات الموجهة إلى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي من الولايات المتحدة قد تم إعادة توجيهها إلى مصدرها مرة أخرى مؤخراُ.

وفي سياق أخر، حذر وزير الدفاع الصيني وي فنج أمريكا من التدخل في النزاعات الأمنية لبلاده مع تايوان في بحرب الصين الجنوبي، وجاءت تلك التحذيرات، عقب تصريحات للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان السبت الماضي والذي أعرب الأخير من خلالها أن بلاده لم تعد "تتحسس خطواتها" حيال سلوك الصين في آسيا، ما يعكس تصاعد في الاحتكاكات بين بكين وواشنطون.

على صعيد أخر، فقد تابعنا أعلن وزارة المالية الروسية الشهر الماضي عن كون إنتاج روسيا (ثالث أكبر منتج للذهب عالمياً) من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ارتفع إلى 58.12 طن متري مقارنة بنحو 51.61 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، وسط أفادت الوزارة بأن الإنتاج خلال الربع الأول الماضي تضمن 45.95 طن متري من الذهب المستخرج من المناجم مقارنة بنحو 39.78 في الربع الأول من العام السابق.