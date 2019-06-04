شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الداش كوين بتحقيق هدفنا المنتظر عند 148.05 ويستقر قربه، ويقع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي الذي يجعلنا نرجح استمرار الميل الهابط لكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 141.30 كمحطة سلبية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 153.50 ثم 159.00 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 145.00 والمقاومة 160.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط