شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر اللايتكوين بتقديم تداولات سلبية ليبدأ الضغط على مستوى 101.90، حيث حاول كسر هذا المستوى، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 94.20، في حين يمثل الثبات دون 114.40 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 94.00 والمقاومة 114.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط