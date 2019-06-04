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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الإيثريوم الضغط على مستوى 240.47 ويحاول كسره، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 210.60 كمحطة سلبية تالية، في حين سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بثبات السعر دون مستوى 264.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 235.00 والمقاومة 264.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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