شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البتكوين بتحقيق هدفنا السلبي المنتظر عند 7744.10 ويستقر قربه، وتبدو الفرص متاحة لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، حيث أكمل السعر تشكيل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، مع الإشارة إلى أن الهدف التصحيحي التالي يصل إلى 6915.00.

من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيبقى مسيطراً خلال الفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 8010.00 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7500.00 والمقاومة 8200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط