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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الأعلى في طريقه لزيارة مستوى 0.7044، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن الارتداد الهابط سيكون متوقعاً بعد ملامسة المستوى المذكور لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.7100 ثم 0.7252 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6945 والمقاومة 0.7044
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
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