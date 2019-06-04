شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية منذ الصباح ويتذبذب حول مستوى 61.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 59.93، مع التذكير بأن الثبات دون 62.92 يمثّل شرط أساسي لاستمرار الانخفاض المتوقع، في حين إن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر للتوجه نحو 56.23 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط