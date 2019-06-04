شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول مستوى 53.00، ولا يزال الضغط السلبي قائماً بثبات السعر دون مستوى 54.47، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 51.60 كمحطة تالية، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% الذي يتواجد عند 48.08.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط