شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر الفضة على أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 14.73 بعد اختراقه مسبقاً ويظهر تداولات إيجابية الآن، مما يدعم استمرار التوقعات بالاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار التوجه نحو 15.25 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 14.73.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.60 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد