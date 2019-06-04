شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 04-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية جديدة الآن في طريقه للتوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1346.70، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات فوق 1302.60 يمثّل شرط مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1315.00 والمقاومة 1346.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد